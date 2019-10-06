У Львові податківець «кришував» фальсифікований алкоголь та вимагав гроші

ДБР затримало податківця, який змушував підприємця купити алкогольні напої з підробленими акцизними марками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними управління, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали начальника відділу одного з районних управлінь Головного управління Державної податкової служби у Львівській області за вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємця.

За попередньою інформацією: «податківець змушував підприємця купити 1000 пляшок горілки з підробленими акцизними марками на суму 51 тис. грн для подальшої реалізації. Крім цього, він отримав 300 доларів США неправомірної вигоди від того ж підприємця за нестворення перешкод у його діяльності, пов’язаній з реалізацією алкогольної продукції».

Затримання гореподатківця відбулося під час отримання ним неправомірної вигоди.

У ході заьтримання також було вилучено 50 ящиків алкогольних напоїв, тютюнові вироби невідомого походження та грошові кошти в сумі 5 тис. доларів США, 1000 злотих та понад 12 тис. грн.

Зараз слідчі ДБР перевіряють причетність інших службових осіб ГУ Державної податкової служби у Львівській області до вказаної протиправної діяльності.

Затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання податківцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Управління захисту економіки Нацполіції у Львівській області.