Сьогодні вулицями Львова пройде загальноміська Вервиця

Цієї неділі, 6 жовтня, вулицями міста пройде загальноміська Вервиця. Хода традиційно пройде від храму Святого Архистратига Михаїла до Собору святого Юра. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Маршрут загальноміської Вервиці: вул. Винниченка, 22 (від храму святого Архистратига Михаїла) – вул. Підвальна – вул. Руська – пл. Ринок – пл. Катедральна – вул. П. Беринди – просп. Свободи (проти руху) – вул. Академіка В. Гнатюка – вул. Листопадового Чину – пл. Святого Юра, 5 (Собою святого Юра).

Початок – о 15.00 год.

«У цій дорозі дякуватимемо Господеві за дар свободи нашої Церкви, Воскресіння якої 30 років тому розпочалося із подібного ходу вулицями Львова. Згадуватимемо наших великих святих, що нині вимолюють перед небесним престолом миру і благодатей для нашої Батьківщини», – розповів капелан о. Павло Дроздяк.