Сміттєвоз влаштував ДТП у центрі Львова

В ніч на неділю, 6 жовтня, на вулиці Беринди сміттєвоз компанії «Грінера Україна» збив світлофор та два дорожні знаки. Про це Львівському порталу повідомили у Гарячій лінії міста Львова.

За даними відомства, винуватець події – водій сміттєвоза ТОВ «Грінера Україна».

«Під час керування транспортним засобом водій втратив уважність у керуванні вантажівкою.На місце події було скеровано патрульну поліцію для фіксування ДТП та перевірку на наявність алкоголю в крові. Після проведення аналізу, алкоголю не було виявлено. Всі обставини аварії встановлюються», – повідомили в ТОВ «Грінера Україна».

Перевізник взяв на себе зобов’язання із відновлення пошкодженого майна міста.