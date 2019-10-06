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Сім’ї загиблих Героїв полетіли на оздоровчий відпочинок до Туреччини

Андрій Котенський

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Сьогодні, 6 жовтня, з Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького відлетіли на оздоровчий відпочинок члени 10-ти сімей загиблих Героїв — учасників АТО/ООС. До 14 жовтня вони відпочиватимуть у місті Анталія (Турецька Республіка). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

За даними відомства, ця подорож стала можливою внаслідок співпраці Робочої групи з питань співпраці міста Львова з містами Турецької Республіки з Консульством України в місті Анталія.

Ідея Консула України в місті Анталія В’ячеслава Хоменка, що успішно втілилась у життя, має на меті підтримати тих, хто втратив голову сім’ї, захищаючи Україну.

До проекту також долучились представники організації «Середземноморське об’єднання українців» в м. Анталія. Львівські сім’ї будуть проживати в сім’ях місцевої української діаспори. Авіапереліт для сімей забезпечила компанія «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Вее Санаї Анонім Ширкеті» у м.Львові

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