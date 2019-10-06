Прикордонники затримали водолазів-контрабандистів

Двох тютюнових водолазів-контрабандистів затримали вчора прикордонники відділу «Ділове», Мукачівського загону. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західного кордону.

За даними відомства, прикордонний наряд побачив поблизу річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією, невідомих осіб з пакунками на плечах. Помітивши прикордонників та, зрозумівши, що їх викрито зловмисники покидали свої ноші та спробували втекти. Неподалік від кордону військовослужбовці затримали двох правопорушників одягнених у гідрокостюми. Ними виявились мешканці селища Ділове 19-ти та 17-ти років.

Молодики планували перемістити до сусідньої Румунії 10 пакунків, в яких знаходилось 9200 пачок сигарет.

Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів, українців доставлено до прикордонного підрозділу.

Правову оцінку діям зловмисників визначатиме суд.

Виявлені тютюнові вироби згодом передадуть співробітникам ДФС.