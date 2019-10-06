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На Закарпатті друг застрелив друга під час полювання

Андрій Котенський

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Слідчі Воловецького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за фактом вогнепального поранення з летальним наслідком мешканця селища Жденієво. Подія трапилася в урочищі «Бараки» під час полювання. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Закарпатської області.

 

За даними відомства, вчора правоохоронці отримали повідомлення про нещасний випадок від 46-річного мешканця смт. Жденієво. Чоловік розповів, що під час полювання, вистреливши з мисливської рушниці, влучив у свого товариша.

Поліцейські з’ясували, що подія трапилася вранці, після 7 години, в урочищі «Бараки», куди чоловіки пішли по гриби та на полювання.  Полюючи на косулю, 46-річний жденієвець здійснив один постріл, проте на лінії вогню раптово опинився його товариш. Від отриманих травм потерпілий помер дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги.

З місця події правоохоронці вилучили зареєстровану мисливську рушницю.

За фактом слідчі Воловецького відділення поліції відкрили кримінальне провадження. Винуватцю трагедії загрожує до п’яти років тюрми.

Слідство у справі триває.

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