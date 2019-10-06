На Львівщині визначають кращий підрозділ Збройних Сил України

На Львівщині стартував перший конкурс на кращий однотипний підрозділ Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

Відбувається першість на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Участь у конкурсі беруть чотири роти, по одній від окремих механізованої, гірсько-штурмової та десантно-штурмової бригад, а також від окремого батальйону морської піхоти.

Розпочався захід з першого етапу, в ході якого його учасники повинні продемонструвати свої знання та навички під час виклику вогню артилерії. Наступного тижня підрозділи візьмуть участь у двосторонньому комп’ютерному навчанні на засобах імітаційного моделювання з використанням віртуального бойового середовища VBS-3.

Завершиться першість перевіркою злагодженості та навченості рот під час тактичних дій в обороні та наступі, де їм протистоятиме спеціально підготовлений підрозділ позначення дій противника, а оцінка дій конкурсантів відбуватиметься за допомогою системи імітації бою MILES.

Підсумки конкурсу підіб’ють наприкінці наступного тижня. За його результатами переможець, окрім визнання, отримає сертифікат на 630 тис гривень. Підрозділ, що посяде друге місце, буде відзначений сертифікатом на 315 тис гривень, а володар третього місця – на 189 тис гривень.

За задумом організаторів, головною метою проведення конкурсу на кращий однотипний підрозділ є підвищення зацікавленості військовослужбовців у поглибленні свого професійного рівня, вироблення твердих практичних навичок в оволодінні озброєнням й військовою технікою, організації бою та всебічному забезпеченні ведення бойових дій. Окрім того, проведення цього заходу дозволить виховати та розвинути лідерські якості й поліпшити методичну майстерність командирів різних ланок, визначити найбільш підготовлені підрозділи, дослідити ефективність підготовки та здійснити пошук нових її методів та способів застосування підрозділів.