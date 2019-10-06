Львівські курсанти – найкращі боксери серед військових вишів Сухопутних військ

Збірна команда Національної академії сухопутних військ – чемпіон з боксу серед військових вишів Сухопутних військ ЗС України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

Як відомо, у Хмельницькому завершився III-й Чемпіонат Сухопутних військ Збройних Сил України з боксу.

Участь в триденних змаганнях взяли більше сотні військовослужбовців з усієї України, які представляли Оперативні командування, вищі військові навчальні заклади, навчальні центри та частини безпосереднього підпорядкування Сухопутних військ Збройних Сил України.

За підсумком змагань, в особистому заліку серед курсантів ВВНЗ перемогли: Тарас Чернишенко (до 52 кг, НАСВ), Віктор Левонович (до 57 кг, НАСВ), Михайло Дроцик (до 63 кг, НАСВ), Олександр Івшин (до 69 кг, Харків), Владислав Левченко (до 75 кг, Одеса), Андрій Іус (до 81 кг, НАСВ), Володимир Дяк (до 91 кг, НАСВ), Владислав Білик (+ 91 кг, Харків).

У загальнокомандному заліку звання чемпіонів серед вищих військових навчальних закладів упевнено взяла команда Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Її боксери мали найбільше представництво у фінальних поєдинках і у п’яти з восьми двобіїв здобули золоті медалі. Другими і третіми стали курсанти Військового інституту танкових військ імені Верховної Ради України НТУ «ХПІ» та Військової академії (м. Одеса) відповідно.