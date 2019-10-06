ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські курсанти – найкращі боксери серед військових вишів Сухопутних військ

Андрій Котенський

|

Збірна команда Національної академії сухопутних військ – чемпіон з боксу серед військових вишів Сухопутних військ ЗС України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

 

Як відомо, у Хмельницькому завершився III-й Чемпіонат Сухопутних військ Збройних Сил України з боксу.

Участь в триденних змаганнях взяли  більше сотні військовослужбовців з усієї України, які представляли Оперативні командування, вищі військові навчальні заклади, навчальні центри та частини безпосереднього підпорядкування Сухопутних військ Збройних Сил України.

За підсумком змагань, в особистому заліку серед курсантів ВВНЗ перемогли: Тарас Чернишенко (до 52 кг, НАСВ), Віктор Левонович (до 57 кг, НАСВ), Михайло Дроцик (до 63 кг, НАСВ), Олександр Івшин (до 69 кг, Харків), Владислав Левченко (до 75 кг, Одеса), Андрій Іус (до 81 кг, НАСВ), Володимир Дяк (до 91 кг, НАСВ), Владислав Білик (+ 91 кг, Харків).

У загальнокомандному заліку звання чемпіонів серед вищих військових навчальних закладів упевнено взяла команда Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Її боксери мали найбільше представництво у фінальних поєдинках і у п’яти з восьми двобіїв здобули золоті медалі. Другими і третіми стали курсанти Військового інституту танкових військ імені Верховної Ради України НТУ «ХПІ» та Військової академії (м. Одеса) відповідно.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...