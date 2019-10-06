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Дударику 48! Капела кличе львів’ян на співи

Андрій Котенський

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Державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» відзначає своє 48-ліття. З нагоди своїх уродин – 17 жовтня «Дударик» привітає Львів’ян і гостей міста приємними мистецькими заходами: У Домініканському соборі – 17:00, на площі Ринок – 17:30, біля пам’ятника Тарасу Шевченку – 18:00. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Саме 17 жовтня 1971 року відбулася перша репетиція хору. За цей час капела заспівала більше 10 тисяч творів у близько 4000 концертах, взяла участь у 500 літургіях, побувала із концертами у 20 х країнах світу.

Хор хлопчиків, а тепер хорова капела, співає з найвидатнішими світовими оркестрами, солістами та диригентами, у найпрестижніших концертних залах України і світу. Через це «Дударик» є культурним амбасадором України у світі та співочим символом і улюбленцем Львова.

Капелу засновано Миколою Кацалом за сприяння Українського Музичного Товариства у Львові, яку успішно провадив впродовж 44 років. В 1989 році завдяки його старанням було створено першу в Україні хорову школу. Спеціально для неї уряд міста передав приміщення колишнього міського шпиталю Св. Лазаря. Ця школа стала основою чудового розвитку «Дударика».

«Приходьте порадіти і поспівати разом із нами!», – йдеться у заклику.

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