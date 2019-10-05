Затримали зловмисника, який сканував сигналізацію та обкрадав автомобілі

У Львові затримали мешканця Херсонської області, причетного до крадіжок з транспортних засобів. У зловмисника вилучено пристрій для сканування автомобільної сигналізації та інші речові докази. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, працівники управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області та Шевченківського відділу поліції на місці скоєння злочину затримали 43-річного жителя Херсонської області.

«Оперативники затримали підозрюваного після скоєння крадіжки грошових коштів з автомобіля «Фольксваген». У нього було вилучено пристрій для сканування автомобільної сигналізації та інші речові докази. Жителя Херсонщини затримано в порядку статті 208 КПК України, суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою», – розповів заступник начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Тарас Сабанюк.

Також поліцейські встановили, що зловмисник причетний ще до двох подібних злочинів, вчинених того ж дня.

Так, близько 10.00 було викрадено з автомобіля «Кіа Соренто», який належить 62-річному львів’янину та знаходився на вулиці Масарика, папку з документами та карту пам’яті.

Через дві години, о 12.00, з автомобіля «Мітсубісі Паджеро», припаркованого на проспекті Чорновола було викрадено гаманець, у якому знаходилися грошові кошти, банківські картки, паспорт громадянина України та посвідчення водія.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Зловмиснику загрожує до п’яти років тюрми.

Проводиться досудове розслідування.