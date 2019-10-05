За добу на Львівщині сталося 52 ДТП

На дорогах Львівщини 4 жовтня загинуло двоє людей. Ще 14 учасників дорожнього руху отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області

За даними відомства, на Львівщині протягом 4 жовтня сталося 52 автопригоди: 22 – на території області, 30 – безпосередньо у Львові.

В трьох ДТП загинули мотоцикліст та пасажир. Також травмовані водій, пішохід та дванадцятеро пасажирів транспортних засобів.