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За добу на Львівщині сталося 52 ДТП

Андрій Котенський

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На дорогах Львівщини 4 жовтня загинуло двоє людей. Ще 14 учасників дорожнього руху отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області

 

За даними відомства, на Львівщині протягом 4 жовтня сталося 52 автопригоди: 22 – на території області, 30 – безпосередньо у Львові.

В трьох ДТП загинули мотоцикліст та пасажир. Також травмовані водій, пішохід та дванадцятеро пасажирів транспортних засобів.

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