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У Львові затримали організатора конвертаційного центру, який хотів підкупити працівника СБУ

Андрій Котенський

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Правоохоронці затримали організатора конвертаційного центру, який вирішив прикривати свої діяння щомісячним хабарем  у 10 тисяч доларів працівнику СБУ . Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

 

За даними відомства, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали організатора конвертаційного центру під час передачі 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди службовій особі Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за неперешкоджання своїй протиправній діяльності організатор конвертаційного центру запропонував працівнику СБУ неправомірну вигоду. Чоловік обіцяв платити 10 тисяч доларів США щомісяця, аби правоохоронці не вживали належних заходів з документування роботи незаконного конвертаційного центру.

Слідчі ДБР затримали організатора конвертаційного центру під час передачі неправомірної вигоди працівнику СБУ.

«Досудове розслідування триває, планується обрання щодо затриманого запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід – Служба безпеки України», – йдеться у повідомленні.

За пропозицію, надання неправомірної вигоди службовій особі, зловмиснику загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такого.

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