У Львові стартував 8-й Перегляд сучасного польського кіно

Стартував 8 Перегляд сучасного польського кіно «Під Високим Замком» у Львові. Під час цьогорічного випуску ПСПК буде представлено понад 20 нових польських фільмів. Серед них: фільми про повсякденність, комедії, драми, історичні та документальні фільми. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Перегляд сучасного польського триватиме до неділі 13 жовтня. Всі сеанси відбуватимуться в Кінопалаці на вулиці Театральній. Квитки за традиційною символічною ціною 35 гривень уже в касах кінотеатру.

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«Перегляд є дзеркалом сучасної Польщі. Адже це не лише кіносеанси, а ще супроводжуючі заходи. Як завжди відбудеться квест, для учнів львівських шкіл ми приготували традиційний урок історії в кіно, будуть також зустрічі із акторами». Особливої уваги заслуговує фільм «Кур’єр», що розповідає про долю польського героя Другої світової війни – Яна Новака Єзьораньского – повідомив консул з ГК РП у Львові Рафал Коцот.

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