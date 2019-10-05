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У Львові мінували Victoria Gardens. Евакуювали біля 2500 відвідувачів

Андрій Котенський

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У Львові знову повідомили про замінування торгово розважального центру Victoria Gardens. Вибухівки правоохоронці не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, сьогодні, 5 жовтня, близько 14.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що один із торгівельних центрів на вулиці Кульпарківській у Львові заміновано.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група, працівники управління патрульної поліції та фахівці інших служб. Було евакуйовано 2500 відвідувачів та працівників.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію торгового центру, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав неправдиву інформацію, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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