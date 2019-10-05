Окупанти вбили ще одного українського захисника. Є поранені

За минулу добу, 4 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівки. Під час цього обстрілу отримав поранення один військовослужбовець Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “СХІД” противник здійснив 18 обстрілів позицій Об’єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “ПІВНІЧ” ще 14.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще два військовослужбовці отримали поранення різного ступеня важкості.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.