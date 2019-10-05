На Львівщині в ДТП загинув мотоцикліст

У селі Єлиховичі Золочівського рпйону у ДТП із мікроавтобусом загинув 60-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань надзвичайних ситуацій ЛОДА.

За даними відомства, ДТП сталася 4 жовтня о 17:43 в селі Єлиховичі Золочівського району. На дорозі не розминулися мікроавтобус «Мерседес Спрінтер» під керуванням 34-річного мешканця Золочева, та мотоцикла «Мустанг» під управлінням 60-річного мешканця села Копані Золочівського району.

Внаслідок ДТП мотоциклист загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.