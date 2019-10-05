На Львівщині очікуються суттєве погіршення погодних умов

У зв’язку із проходженням атмосферних фронтів з заходу та вторгненням арктичної повітряної маси очікується ускладнення погодних умов. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

За інформацією Львівського обласного центру з гідрометеорології, 6 жовтня, очікують опади, часом значні, подекуди дощ з мокрим снігом. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Температура повiтря вночі 1 — 6° тепла, вдень 5 — 10° тепла.

У понеділок, 7 жовтня — на дорогах ожеледиця. 7 — 8 жовтня — вночі сильні заморозки 0 — 5 °C.