Бужівництво ЖК на Городоцькій незаконне, – військова прокуратура

Військова прокуратура довела в господарському суді недійсність договору щодо забудови земельної ділянки Львівського заводу збірних конструкцій, що на вулиці Городоцькій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону України.

За даними відомства, 3 жовтня 2019 року господарським судом Львівської області ухвалено рішення про задоволення позову в повному обсязі та визнання недійсним договору про будівництво житлового комплексу.

«У листопаді 2016 року колишнім начальником Західного управління капітального будівництва Міноборони України з перевищенням повноважень та з порушеннями вимог законодавства укладено договір з комерційною структурою про забудову земельної ділянки, на якій розташоване ДП МО України «Львівський завод збірних конструкцій». При чому площа ділянки, де розміщується завод, становить 9,5 га, а згідно з умовами договору забудові підлягала ділянка площею 11 га, що додатково свідчить про його абсурдність.

Також видана вказаній посадовій особі довіреність від Міністра оборони України не надавала йому право підписувати відповідний договір без погодження Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України, якого посадовець не отримав», – йдеться у повідомленні військової прокуратури.

Окрім того, перед укладенням договору не проведено відповідного конкурсу, передбаченого Кабінетом Міністрів України, і не змінено цільового призначення земель оборони.

Також встановлено, що суб’єкт господарської діяльності, з яким укладено договір про будівництво житлового кварталу на землях оборони, створений лишень за кілька днів до його укладення та є невідомим на ринку будівництва.

«Такі дії свідчать про намагання екс-керівника Західного управління капітального будівництва спільно з комерційною організацією незаконно відчужити з держвласності землі оборони, забудувавши, та, в подальшому реалізувавши квартири третім особам», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Львівський завод збірних конструкцій ДП Міноборони України знаходится на вулиці Городоцькій, 222.