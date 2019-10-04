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Завдяки TruCam з початку року патрульні спіймали понад 27 тисяч порушників швидкості на дорогах Львівщини

Вероніка Рой

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Від початку цього року інспектори управління патрульної поліції Львівщини зафіксували на прилад TruCam 27 тисяч 250 випадків перевищення водіями допустимої швидкості на дорогах області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Як наголошують патрульні, саме недотримання швидкісного режиму є однією з причин дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.

«Ми спостерігаємо покращення ситуації і зменшення кількості аварій з важкими наслідками на тих ділянках, де приладами TruCam поліцейські вимірюють швидкість. От наприклад автодорога Львів – Краковець. Статистика показує втішні результати. Там за 9 місяців 2018 року відбулося 44 ДТП з потерпілими, а за аналогічний період 2019 року, кількість ДТП – 22. Це говорить про суттєвий вплив такого превентивного заходу, як вимірювання швидкості, адже кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася вдвічі», – наголосив начальник управління патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко.

В розпорядженні управління патрульної поліції у Львівській області перебуває 7 приладів для вимірювання швидкості TruCam.

«Зважаючи на суттєву ефективність застосування даних приладів, вбачаємо необхідність збільшити кількість місць для їх застосування, аби зберегти позитивну динаміку зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Нагадуємо водіям, наша мета – не притягнути до відповідальності якомога більше, а попередити правопорушення, знизити швидкість», – додають патрульні.

Зазначимо, TruCam використовується на таких дорогах Львівщини: М-06 Київ-Чоп – 511-580 км. та 614-684 км, М-09 Львів-Рава-Руська – 132-191 км, М-10 Львів-Краковець –  8-70 км, М-10-01 Львів-Краковець (Західний обхід м.Львова) – 0-15 км, М-11 Львів-Шегині –  8-82 км, м. Львів – проспект В’ячеслава Чорновола, вулиця Городоцька, вулиця Шевченка, вулиця Княгині Ольги, проспект Червоної Калини, вулиця Стрийська.

У патрульній поліції нагадують, що за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 255 гривень. Крім цього, за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.

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