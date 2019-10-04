Завдяки TruCam з початку року патрульні спіймали понад 27 тисяч порушників швидкості на дорогах Львівщини

Від початку цього року інспектори управління патрульної поліції Львівщини зафіксували на прилад TruCam 27 тисяч 250 випадків перевищення водіями допустимої швидкості на дорогах області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Як наголошують патрульні, саме недотримання швидкісного режиму є однією з причин дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.

«Ми спостерігаємо покращення ситуації і зменшення кількості аварій з важкими наслідками на тих ділянках, де приладами TruCam поліцейські вимірюють швидкість. От наприклад автодорога Львів – Краковець. Статистика показує втішні результати. Там за 9 місяців 2018 року відбулося 44 ДТП з потерпілими, а за аналогічний період 2019 року, кількість ДТП – 22. Це говорить про суттєвий вплив такого превентивного заходу, як вимірювання швидкості, адже кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася вдвічі», – наголосив начальник управління патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко.

В розпорядженні управління патрульної поліції у Львівській області перебуває 7 приладів для вимірювання швидкості TruCam.

«Зважаючи на суттєву ефективність застосування даних приладів, вбачаємо необхідність збільшити кількість місць для їх застосування, аби зберегти позитивну динаміку зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Нагадуємо водіям, наша мета – не притягнути до відповідальності якомога більше, а попередити правопорушення, знизити швидкість», – додають патрульні.

Зазначимо, TruCam використовується на таких дорогах Львівщини: М-06 Київ-Чоп – 511-580 км. та 614-684 км, М-09 Львів-Рава-Руська – 132-191 км, М-10 Львів-Краковець – 8-70 км, М-10-01 Львів-Краковець (Західний обхід м.Львова) – 0-15 км, М-11 Львів-Шегині – 8-82 км, м. Львів – проспект В’ячеслава Чорновола, вулиця Городоцька, вулиця Шевченка, вулиця Княгині Ольги, проспект Червоної Калини, вулиця Стрийська.

У патрульній поліції нагадують, що за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 255 гривень. Крім цього, за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.