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Вночі в підземному паркінгу на Чорновола згорів автомобіль

Ольга Денисяка

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Сьогодні вночі, 4 жовтня о 01.34 год. у Львові на просп. Чорновола, 75 в підземному паркінгу згорів автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

 

У повідомленні йдеться, що 4 жовтня о 01.34 год. у Львові на просп. Чорновола, 75 (Шевченківський район) в підземному паркінгу 12-ти поверхового житлового будинку загорівся автомобіль.

Під час гасіння пожежі евакуювали частину мешканців будинку. Пожежу ліквідували о 02.25 год. Вогнем знищено автомобіль.

Причини пожежі встановлюють

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