Вночі в підземному паркінгу на Чорновола згорів автомобіль

Сьогодні вночі, 4 жовтня о 01.34 год. у Львові на просп. Чорновола, 75 в підземному паркінгу згорів автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

У повідомленні йдеться, що 4 жовтня о 01.34 год. у Львові на просп. Чорновола, 75 (Шевченківський район) в підземному паркінгу 12-ти поверхового житлового будинку загорівся автомобіль.

Під час гасіння пожежі евакуювали частину мешканців будинку. Пожежу ліквідували о 02.25 год. Вогнем знищено автомобіль.

Причини пожежі встановлюють