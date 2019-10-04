У Миколаєві встановили еко-рекорд зі збору відпрацьованих батарейок

У Миколаєві зібрано понад 100 кг відпрацьованих батарейок та інших побутових хімічних елементів живлення. Тим самим встановлено національний еко-рекорд України зі збору відпрацьованих батарейок. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Представники Національного реєстру рекордів зафіксували це досягнення в Книзі національних рекордів України.

Як повідомляється, ініціатором збору став ПрАТ «Миколаївцемент», який реалізує Екологічну програму зі збору та утилізації шкідливих відходів з 2012 року. У 2015 підприємство уклало Меморандум про співпрацю в екологічних заходах з районною та міською владою. На ініціативу щодо збору відпрацьованих малих батарейок відгукнулась вся громада.

Для збору батарейок встановили спеціалізовані контейнери по всьому Миколаєву.

Загалом за вісім років зібрано майже 290 кг відпрацьованих батарейок, а це збережено від забруднення важкими металами приблизно 2 320 га/або 4 640 м³ води. Адже одна пальчикова батарейка забруднює 20 м² ґрунту глибиною 5 м, який на наступні 50 років стає непридатним для сільського господарства через високий вміст важких металів, або це є рівноцінним забрудненню 400 літрів води.