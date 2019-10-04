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У Львові за використані квитки можна отримати проїзний на місяць

Ольга Денисяка

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«Львівелектротранс» відновлює акцію «Квитковий Бум» – головний приз 30-денний проїзний у трамваї і тролейбусі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на ЛКП «Львівелектротранс».

 

Слід зібрати використані 50 загальних чи 50 пільгових квитків та до 7 листопада надіслати їх за адресою: 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 2, з позначкою «Квитковий Бум», чи принести конверт особисто. Приз акції – 30-денна картка для проїзду у трамваї і тролейбусі.

Деталі акції за посиланням.

Додамо, що загальний 30-денний проїзний в електротранспорті Львова коштує 150 гривень, а пільговий – 80 грн.

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