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У Львові правоохоронці впіймали вокзального злодія

Соломія Головіна

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На Приміському залізничному вокзалі станції «Львів» зловмисник «обчистив» пасажира з Івано-Франківщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Так, у Залізничний відділ поліції 3 жовтня надійшло повідомлення від 40-річного мешканця Івано-Франківської області про те, що близько 9.30 на Приміському залізничному вокзалі станції «Львів» зловмисник заволодів його грошима, особистими речами та документами, а саме: срібним ланцюжком, грошима у сумі 2500 гривень та паспортом.

Як встановили оперативники карного розшуку, до скоєння злочину причетний 26-річний мешканець Львівщини. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України. Поліцейські повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.186 (грабіж) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере для підозрюваного міру запобіжного заходу.

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