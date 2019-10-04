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«Соло надірваних струн»: у Львові презентують книгу історій вдів Героїв, які загинули на Донбасі

Вероніка Рой

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У вівторок, 8 жовтня, у Львові презентують книгу «Соло надірваних струн» авторства Наталії Хаммоуда, в якій описані історій вдів Героїв, які загинули на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

В анотації до книги сказано, що до першого тому із циклу «Соло надірваних струн» увійшло тридцять новел про життя і кохання загиблих Героїв АТО зі Львова та Львівщини. Цей проєкт є літописним і має на меті донести правду сьогодення до сучасників, закарбувати у пам’яті українців згадку про воїнів, які були патріотами, захисниками і віддати своє життя за цілісність, суверенітет і волю України.

Початок презентації о 12.00 год. Місце проведення — Копальня кави на пл. Ринок, 10. Це перше видання з великої серії із 25 книг, де планують представити усі регіони держави.

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