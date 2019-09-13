Верховна Рада звільнила усіх членів ЦВК

Сьогодні, 13 вересня, Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії. За проєкт постанови №2127 проголосували 341 депутат, передає Українська правда.

Представник президента у парламенті Руслан Стефанчук відзначив, що звільнення всіх членів ЦВК відбувається «за вмотивованим поданням президента».

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко повідомила, що комітет підтримав дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК.

Представник «Європейської солідарності» Артур Герасимов заявив, що ЦВК обирається на 7 років, а вибори, проведені у 2019 році, визнали міжнародні організації.

«Завжди, коли робиться така політична розправа, запрошуються члени ЦВК», – обурився він.

Депутат від «Голосу» Сергій Рахманін також заявив, що варто було б запросити і заслухати голову ЦВК. Він також зазначив, що кожен президент України приходить і міняє людей, а не правила.

Альона Шкрум із «Батьківщини» заявила, що потрібен новий закон про ЦВК – і він уже чекає декілька років на розгляд, бо чинний суперечить закону про державну службу.