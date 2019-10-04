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Поліцейські розшукали водія, котрий у Червонограді збив 76-річну пенсіонерку

Вероніка Рой

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Поліцейські встановили особу водія, котрий збив пенсіонерку в місті Червоноград. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначимо, мова йде ДТП, яка сталася 3 жовтня близько опівдня на вулиці Богдана Хмельницького у місті Червоноград. Тоді невідомий автомобіль скоїв наїзд на 76-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована з переломом ноги.

Правоохоронці встановили особу водія. Ним виявився 61-річний мешканець Сокальського району, який керував автомобілем «Опель Астра».

За фактом автопригоди поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

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