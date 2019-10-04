Норвезька казка. 10-річна піаністка виконає Ліричні п'єси Гріга у Львові

10-річна піаністка Ярина Бурлак представлятиме свою сольну програму «Норвезька казка» на сцені Дзеркальної зали Львівської Національної Опери. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Норвезька казка» — сольна концертна програма, що складається з 18 обраних «Ліричних п’єс» норвезького композитора Едварда Гріга: Арієтта, Вальс, Пісня Сторожа, Танець Ельфів, Народна Мелодія, Норвезький Дух, Галлінг, Спрінгданс, Елегія, Вальс, На Батьківщині, Пташка, Мелодія, Галлінг, Сільф, Літній Вечір, Кобольд, Спогади.

Яскраві музичні мініатюри Гріга сповнені казкового, народного, танцювального характеру, в них втілено норвезькі фольклорні мотиви.

«Норвезька казка» — це справжнє музичне знайомство не лише з фортепіанною творчістю Едварда Гріга, але й із його рідною країною, далекою північною Норвегією.

Довідково: Яринка Бурлак народилася в Коломиї. Ця диво-дівчинка займається музикою з 6 років. Вже у 8-річному віці Ярина Бурлак здобула І місце та грамоту за краще виконання твору в обласному конкурсі юних піаністів імені Василя Барвінського в Івано-Франківську, перемогла на VII Всеукраїнському конкурсі-огляді юних піаністів Олени Вериківської, отримала звання лауреата ІІІ премії VI міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича у Києві, була нагороджена стипендією імені Анатолія Кос-Анатольського «За виняткові старання в опануванні музичного мистецтва».

Свою першу сольну програму дівчинка представила в травні в Івано-Франківську, школах та музичних школах Івано-Франківської області та в рідному місті Коломиї. А 20 жовтня, об 15.00 «Норвезька казка» прозвучить у Львові.

Запрошуємо дітей та дорослих поринути в захопливу, чарівну музичну казку.

Квитки можна придбати тут: Kontramarka