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На Пустомитівщині п’яний чоловік влаштував стрілянину у своєму подвір’ї

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 4 жовтня, 52-річний чоловік напідпитку влаштував стрілянину з мисливської рушниці у себе на подвір’ї. Ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Близько 10.45 в Пустомитівський відділ поліції надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл району про те, що його сусід стріляє на власному подвір’ї з мисливської зброї.

Правоохоронці встановили особу чоловіка. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські вилучили мисливську рушницю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Встановлюються обставини події.

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