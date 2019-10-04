Сьогодні на Львівщині розпочинаються змагання з орієнтування на місцевості

З 4 по 6 жовтня, з нагоди створення Української Повстанської Армії, організовують відкриті змагання з орієнтування на місцевості серед учнівської та студентської молоді «Повстанська ватра 2019». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У програмі: нові повстанські маршрути, конкурси, краєзнавча вікторина за темою «Історія нескорених 1941-1952 рр.», стрільба з пневматики, розбирання і складання АК, конкурс пісні УПА, ватра. Маршрут за компасом з виконанням завдань з орієнтування від м. Новий Розділ до полігону в с. Раковець, де буде відбудуться навчання та змагання на військовому полігоні «Раковець».

Участь беруть команди навчальних закладів та молодіжних громадських організацій, УМХ, Тризуб, Пласту НСОУ. Віковий склад від 9 до 17 років, щонайменше 6 осіб (один із них керівник, якому виповнилося 18 років і більше), від 18- років, щонайменше 3 особи.

Змагання полягають у проходженні командами визначеного маршруту через встановлені контрольні пункти дистанції з подоланням природних перешкод за контрольний час 5 годин. Довжина дистанції – 18 км. При подоланні маршруту команда зобов’язана:

– дотримуватись чинних Правил проведення туристських подорожей на території України;

– сфотографуватись повним складом (за винятком фотографа) з усім спорядженням на всіх контрольних пунктах;

– виконати відповідні завдання на окремих точках.

Стартують команди-рої у повному складі зі своїм керівником з інтервалом у 3 хв., від парку 400-річчя Миколаєва.