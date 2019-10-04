На Львівщині працівника фіскальної служби спіймали на хабарі

СБУ викрила працівника фіскальної служби, який декілька разів вимагав гроші в підприємця на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Служби Безпеки України у Львівській області.

Фіскал обіцяв не проводити перевірки та не втручатися в підприємницьку діяльність чоловіка, який має бізнес з обробки деревини. За це хабарник вимагав гроші та лісопродукцію.

Правоохоронці затримали зловмисника разом з його посередником під час отримання хабаря.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Фото: СБУ