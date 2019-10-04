На Бродівщині браконьєр вбив благородного оленя

Поблизу села Збруї на Бродівщині браконьєр вбив оленя благородного. Затримати порушника не вдалося: під час втечі від працівників державної лісової охорони невідомий залишив на місці злочину мотоцикл і сховався у лісовій темряві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі охорони, захисту лісу та мисливського господарства Львівського ОУЛМГ.

«Рейдова група працівників державної лісової охорони державного підприємства «Мисливське господарство «СТИР» під час охорони мисливських угідь 3 жовтня о 2:20 год. почула постріл, який пролунав в польових угіддях на території Станіславчицької сільської ради поблизу с. Збруї. Виїхавши на вірогідне місце незаконного полювання, працівники побачили особу, яка намагалася втекти з місця події на мотоциклі», – зазначається у інформації.

Під час переслідування мотоцикліста останній кинув свій транспортний засіб та побіг у лісові хащі. Порушника затримати не вдалось. Невідомий залишив на місці злочину мотоцикл, рюкзак, глушник від зброї, ножі, а потім сховався у лісовій темряві.

При детальному обстежені місця події було виявлено незаконно впольованого оленя благородного.

Бродівський відділ поліції проводить оперативно-розшукові дії щодо встановлення порушника, який здійснив незаконне полювання на території Державного мисливського фонду.

Фото: Львівське ОУЛМГ