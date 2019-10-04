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Львів’яни стали призерами Всеукраїнських спортивних ігор

Ольга Денисяка

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Львів’яни вибороли третє місце у фіналі Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів закладів профтехосвіти «Козацька наснага», що протягом 5 днів тривав у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Впродовж тижня усі команди визначали кращих у армспорті, підтягуванні у висі, поштовху гир, підніманні козака, боротьбі на поясах, метанні довбні, естафетах «Герць козацьких джур» та втечі полоненого з неволі.

Бронзові медалі для Львівщини здобули учні із Вищого професійного училища №20 Владислав Піцур, Дмитро Мордус Андрій та Роман Іванови, Ілля Зарицький, Василь Ковальчук та вихованці Львівського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту Вадим Гасанець, Михайло Тибінка, Владислав Сербак, Євген Гаврилюк та Михайло Астапов.

Львівські учні повторили минулорічний результат. Друге місце посіла команда збірна профтехосвіти Харківської області, а головний кубок і золоті медалі поїхали до Вінницької області.

За перемогу також змагались збірні команди професійно-технічних навчальних закладів Волинської, Дніпропетровської, Сумської, Хмельницької, Тернопільської та Черкаської областей. Загалом у змаганнях взяли участь 100 учнів професійно-технічних закладів з 9 областей України.

Фото: ЛОДА

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