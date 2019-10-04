Через контрабанду сигарет українець позбувся автівки

Львівські митники вилучили автомобіль, в якому українець намагався вивезти до Польщі 590 пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС Львівщини.

В пункт пропуску «Смільниця – Кросценко» прибув автомобіль «ИЖ 27175-036», яким українець їхав до Польщі. В автівці митники знайшли 590 пачок сигарет з фільтром різних торгових марок. Вони знаходились в спеціально виготовленій подвійній стінці, що розділяє пасажирський та вантажний відсіки автомобіля.

Так громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За ознаками, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Сигарети та автомобіль вилучено, справу скерують до суду.

Фото: ДФС Львівщини