Верховний суд залишив лося у Червоній книзі України

Верховний суд України визнав чинним наказ Міністерства екології та природних ресурсів, яким затверджено внесення лося європейського до Червоної книги України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Таке рішення ухвалили 2 жовтня 2019 року під час судового засідання, на якому відбувся перегляд у касаційному порядку справи за позовом до Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України про визнання протиправними дій та бездіяльності, визнання погодженими лімітів добування мисливських тварин, зобов’язання відповідачів вжити заходів щодо усунення порушень прав позивача та його інтересів, визнання нечинним зазначеного наказу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудня 2017 році Мінекології своїм наказом внесло лося європейського до Червоної книги. Згодом Окружний адміністративний суд міста Києва визнав нечинним цей наказ Мінекології.