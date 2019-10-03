У Львові відбудеться українська частина світового конкурсу «Формула 1»

«Формула 1. Україна» – це перегони машинок, які діти мають виготовити з підручних матеріалів. Дитина має розробити модель машинки, яка може подолати визначену відстань за якомога менший час. Це вимагає добрих знань з фізики, комунікативних навичок, вміння працювати в команді і презентувати власну роботу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми вже створили гурток, де діти почали підготовку до конкурсу. Наступного року плануємо брати участь у світовому конкурсі у В`єтнамі. Хочемо, аби на нього поїхали найдостойніші, тому й влаштовуємо у Львові Всеукраїнський конкурс, до участі в якому запросимо учнів загальноосвітніх шкіл віком від 8 до 13 років. Про офіційний старт оголосимо вже за тиждень», — розповіла директорка Школи 3Д Маргарита Калюжна.

Вчителів знайомитимуть з найновішими освітніми розробками. Для батьків – консультації, як допомогти дитині навчатися із задоволенням і досягати високих результатів. Для учнів – можливості долучитися до світових конкурсів, зокрема з робототехніки.

Довідково:

«Школа Дружня до Дитини» (Школа 3Д) працює з 2018 року. Тут навчається 104 дитина (з 0 до 6 класу). Навчання відбувається за програмою, яка повністю покриває навчальні плани Нової Української Школи, доповнена підходами STEAM та розвива soft skills; логіко-математичну організацію мислення, креативність, відкритість до інновацій, підприємливість. Учні отримують комплексні знання про природу та довкілля, розуміння процесів у суспільстві, основи фінансової грамотності. Також при школі діють гуртки з робототехніки, кристали, айкідо, танці, балет, мистецтво, з гри на барабанах, а також мовні клуби із носіями мови.

Фото: ЛМР