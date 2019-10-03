ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відбудеться українська частина світового конкурсу «Формула 1»

Ольга Денисяка

|

«Формула 1. Україна» – це перегони машинок, які діти мають виготовити з підручних матеріалів. Дитина має розробити модель машинки, яка може подолати визначену відстань за якомога менший час. Це вимагає добрих знань з фізики, комунікативних навичок, вміння працювати в команді і презентувати власну роботу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Ми вже створили гурток, де діти почали підготовку до конкурсу. Наступного року плануємо брати участь у світовому конкурсі у В`єтнамі. Хочемо, аби на нього поїхали найдостойніші, тому й влаштовуємо у Львові Всеукраїнський конкурс, до участі в якому запросимо учнів загальноосвітніх шкіл віком від 8 до 13 років. Про офіційний старт оголосимо вже за тиждень», — розповіла директорка Школи 3Д Маргарита Калюжна.

Вчителів знайомитимуть з найновішими освітніми розробками. Для батьків  – консультації, як допомогти дитині навчатися із задоволенням і досягати високих результатів. Для учнів  – можливості долучитися до світових конкурсів, зокрема з робототехніки.

Довідково:

«Школа Дружня до Дитини» (Школа 3Д) працює з 2018 року. Тут навчається 104 дитина (з 0 до 6 класу). Навчання відбувається за програмою, яка повністю покриває навчальні плани Нової Української Школи, доповнена підходами STEAM та розвива soft skills; логіко-математичну організацію мислення, креативність, відкритість до інновацій, підприємливість. Учні отримують комплексні знання про природу та довкілля, розуміння процесів у суспільстві, основи фінансової грамотності. Також при школі діють гуртки з робототехніки, кристали, айкідо, танці, балет, мистецтво, з гри на барабанах, а також мовні клуби із носіями мови.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...