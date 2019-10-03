ОСТАННІ НОВИНИ

Судитимуть ексголову сільради на Турківщині, який незаконно передав земельну ділянку вартістю понад 340 тисяч

Вероніка Рой

|

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексголови сільради на Турківщині, який незаконного передав у власність земельну ділянку вартістю майже 341 тисяча гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

«Встановлено, що колишній голова однієї із сільських рад Турківського району, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, підписав рішення і державний акт на право власності на земельну ділянку для ведення селянського господарства. При цьому, вказана територія площею 0,2449 га знаходиться за межами населеного пункту. Як наслідок, ця земля вибула із державної власності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у кримінальному провадженні за рішенням Турківського районного суду на вказану ділянку накладено арешт.

За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...