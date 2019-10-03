Судитимуть ексголову сільради на Турківщині, який незаконно передав земельну ділянку вартістю понад 340 тисяч

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексголови сільради на Турківщині, який незаконного передав у власність земельну ділянку вартістю майже 341 тисяча гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

«Встановлено, що колишній голова однієї із сільських рад Турківського району, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, підписав рішення і державний акт на право власності на земельну ділянку для ведення селянського господарства. При цьому, вказана територія площею 0,2449 га знаходиться за межами населеного пункту. Як наслідок, ця земля вибула із державної власності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у кримінальному провадженні за рішенням Турківського районного суду на вказану ділянку накладено арешт.

За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.