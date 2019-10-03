Школи Львова запрошують поборотись за 10 000 доларів гранту

До 8 жовтня школи мають можливість зареєструватися у програмі «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів». За результатами випробування найактивнішим закладам освіти буде виділено гранти на закупівлю обладнання для STEM-лабораторій на загальну суму 10 000 доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У 2018−2019 роках програма охопила понад 500 закладів загальної середньої освіти та більш ніж 103 тисячі школярів. Переважна кількість шкіл, що брали участь у проекті, розташовані у сільській місцевості та маленьких містечках.

Для участі потрібно:

1) Заповнити заявку на сайті healthy-schools.org.ua/ до 8 жовтня.

2) Розробити план «здорових» активностей на цей навчальний рік.

3) Кожні два тижні подавати звіти.

4) Брати участь у інших активностях проекту і вигравати призи.

5) Школи, які дійдуть до фіналу у квітні, буде запрошено до Києва для звітної презентації.

Після завершення реєстрації організатори відберуть до участі у програмі найбільш мотивовані заклади освіти. Старт програми заплановано на 16 жовтня 2019 року.

За результатами реалізації мініпроектів найактивнішим закладам освіти буде виділено гранти на закупівлю обладнання для STEM-лабораторій на загальну суму 10 000 доларів.

Довідково:

Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих дисциплін.