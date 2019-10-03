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Реклама на трамваях і тролейбусах приносить «Львівелектротрансу» в рік до восьми мільйонів гривень

Вероніка Рой

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В рік ЛКП «Львівелектротранс» отримує дохід від реклама на трамваях і тролейбусах в розмірі 7−8 мільйонів гривень. А кошти від реклами спрямовують на ремонт львівського електротранспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, раніше у соціальних мережах львів’яни обурювалися тим, що трамваї і тролейбуси повністю заліпили рекламою. Обклеїні вікна  створюють незручності для пасажирів.

«Тролейбуси №551 та №601 повністю заліпили рекламою. Така ж ситуація з трамваями. Тепер з салону нормально не видно, що коїться за вікном і люди змушені їхати, як в труні. Ось вам і ліврея…», – йдеться у повідомленні ГО «Зручне місто».

У свою чергу, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий зазначив: «Для зменшення реклами в електротранспорті було два шляхи — або заборонити її повністю, і залишити підприємство «Львівелектротранс» без цього джерела доходу, або збільшити вартість оренди таким чином, щоб зменшити кількість реклами, а доходи підприємства від неї збільшилися… Отож, ми пішли другим шляхом – шляхом підняття вартості за рекламу на транспорті».

За його словами, зараз реклама в електротранспорті становить 13 тисяч гривень.

«Ми також прийняли рішення, що реклама на вікнах не є доброю, бо створює незручності для мешканців, і її кількість має бути мінімальна. Тому розміщення реклами на вікнах, передній і задній частині транспорту було виділено в окрему опцію. Встановили ціну 5 тисяч гривень за кожну з цих опцій та встановили вимоги до заклейки вікон. Також ми впровадили можливість бронювати «чистий» трамвай без реклами за 3,5 тисяч гривень в місяць….», – сказав Андрій Білий.

Він, також підтвердив, що є випадки з рекламою на вікнах у трамваях чи тролейбусах, але за таку площу рекламодавець платить великі кошти – 23 тисяч гривень, які спрямовують на ремонт рухомого складу.

«Зараз від реклами «Львівелектротрансу» заробляє 7−8 млн. грн на рік», – додав Андрій Білий.

Фото: Андрій Маринюк

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