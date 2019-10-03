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Пенсіонерка потрапила в реанімацію через ДТП на Пустомитівщині

Наталя Дуляба

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У середу, 2 жовтня, на дорозі Ковирі – Малечковичі у Пустомитівському районі сталась аварія, внаслідок якої постраждали двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили поліцейські, орієнтовно о 10:00 год. 75-річний водій автомобіля «Фольксваген Кадді» зіткнувся з «Опелем Віваро», закермом якого перебував 26-річний мешканець Сокальського району.

Внаслідок автопригоди пасажирку «Фольксвагена», 77-річну львів’янку, госпіталізували в реанімацію із поєднаною травмою тіла та переломами. Ще один пасажир автомобіля, 78-річний чоловік, отримав забій грудної клітки, його медики відпустили додому.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводиться досудове розслідування.

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