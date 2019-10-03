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«Музика свободи»: легендарний оркестр Військово-повітряних сил США виступить у Львівській національній опері

Соломія Головіна

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До Дня захисника України у Львівській національній опері організовують концерт «Музика свободи». 9 жовтня о 19:00 год. тут звучатиме джаз у виконанні музикантів Військово-повітряних сил США в Європі. Разом із американськими джазменами виступатиме також Національний президентський оркестр та камерний оркестр Оперного театру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської опери.

 

Зауважимо, що від моменту заснування – 1943 рік – музиканти оркестру Військово-повітряних сил США дали більше 20 000 концертів. Легендарний оркестр, що розташований на військовій базі Рамштайн в Німеччині, знаменитий виступами для монархів і глав держав.

Їх часто називають музичними послами Америки: джазмени у військових одностроях подорожують світом із концертами, об’єднують людей через музику.

Цього року The USAFE Band відкриває урочистості на честь Дня захисника України у Львівській національній опері. Програма, яку вони привезли цьогоріч в Україну, присвячена героїчній історії збройних сил України та США.

Зі сцени опери прозвучать знакові твори засновника The USAFE Band Гленна Міллера, Бінга Кросбі і Елвіса Преслі.

На гостей Опери чекає парад прем’єр: надихаючий американський джаз часів Другої світової війни і свінгові версії українських патріотичних пісень «Многая літа», «Червона калина», «Лента за лентою».

Придбати квитки на концерт «Музика свободи» можна за цим посиланням.

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