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Медики назвали п’ять найкорисніших спецій у сезон застуди

Наталя Дуляба

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В осінньо-зимовий період підвищується ймовірність захворіти різними вірусними простудними захворюваннями, тому варто задуматися про профілактику. Зменшити ризик отримати сезонну застуду допоможуть спеції. Про це пише Ukrhealth, передає Львівський портал.

 

Першочергово фахівці рекомендуть звернути увагу на багатий мінералами і вітамінами імбир. Корінь має протизапальну, антимікробну, протизастудну й відхаркувальну дію, а також зміцнює імунітет і полегшує симптоми при закладеності носоглотки. Імбир корисний як добавка у гарячі напої, так і при приготуванні страв із м’яса або риби.

Допоможе полегшити застуду на початковому етапі куркума, вдже вона активує клітини імунної системи. Цю спецію експерти рекомендують додавати в тепле молоко і пити безпосередньо перед сном.

Розмарин називають природним антиоксидантом. Для профілактики застуди досить щодня вживати близько 5 г свіжої спеції або пару щіпок сушеної.

Ефективний проти застуди часник – натуральний антибіотик. Однак не варто забувати, що при термічній обробці аліцин, який входить до його складу, руйнується, тому продукт бажано вживати в сирому вигляді.

П’ята спеція для боротьби із застудою – перець чилі. Він містить капсаїцин, а також багато інших вітамінів і мікроелементів, які позитивно впливають на організм людини в цілому і на імунітет зокрема.

Львівський портал також писав про те, як вберегтися від грипу. Із порадами медиків можна ознайомитися тут.

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