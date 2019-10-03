ОСТАННІ НОВИНИ

Грузинський ляльковий театр везе до Львова «тиху виставу»

Наталя Дуляба

|

До Львова їде Батумський ляльковий молодіжний державний театр. Вже 8 жовтня всі охочі мають нагоду подивитись унікальну виставу «Міагулі» – історію про велике кохання двох людей, яку розповідатимуть взагалі без слів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Побачити «Міагулі» можна буде на сцені Львівського лялькового театру, що на пл. Данила Галицького, 1. Ця вистава унікальна тим, відбуватиметься зовсім без слів, лише за допомогою ляльок-маріонеток.

«Ця історія про традиції, про сімейні цінності, про життя тих, хто довіряє один одному, і про тих, хто цього не робить», – йдеться у повідомленні.

П’єса «Міагулі» розповідає про гірський регіон, де традиції та релігія є найвищими суддями. Молода жінка Міагулі закохана в Бешкена, який уже має сім’ю. Чоловік не байдужий до юної красуні, тож вони починають таємно зустрічатись, проте їхня закоханість вже очевидна всім. Через цей факт суспільство їх засуджує. Своїми почуттями Міагулі та Бешкен намагаються протистояти існуючим порядкам, але там, де втрачається воля, де живуть у брехні, де страждають усі, важко перемогти. Чоловік і жінка стоять перед вибором, але, незважаючи на наслідки, ніхто з них не зраджує своїм особистим принципам.

Згідно з легендою, батько Міагулі вирішує вбити Бешкена. Але природа встигає зробити це першою і Бешкен гине на полюванні. Кажуть, він провалився під лід і потонув у річці «Енгурі».Коли Дарина (дружина Бешкена) дізнається про все, вона вирішує повторити долю свого чоловіка і теж стрибає у річку.

Після цієї трагедії Міагулі щодня ходить річкою, де вони з Бешкеном зустрічалися. Батько Міагулі побудував велику вежу не далеко від річки, він вирішив обрати відлюдницьке життя зі своєю донькою. Міагулі кожного дня приносила свіжий хліб та лишала його біля води, саме там, де загинув коханий.

Початок вистави – о 19:00 год. Більше деталей можна знайти тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...