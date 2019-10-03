Грузинський ляльковий театр везе до Львова «тиху виставу»

До Львова їде Батумський ляльковий молодіжний державний театр. Вже 8 жовтня всі охочі мають нагоду подивитись унікальну виставу «Міагулі» – історію про велике кохання двох людей, яку розповідатимуть взагалі без слів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Побачити «Міагулі» можна буде на сцені Львівського лялькового театру, що на пл. Данила Галицького, 1. Ця вистава унікальна тим, відбуватиметься зовсім без слів, лише за допомогою ляльок-маріонеток.

«Ця історія про традиції, про сімейні цінності, про життя тих, хто довіряє один одному, і про тих, хто цього не робить», – йдеться у повідомленні.

П’єса «Міагулі» розповідає про гірський регіон, де традиції та релігія є найвищими суддями. Молода жінка Міагулі закохана в Бешкена, який уже має сім’ю. Чоловік не байдужий до юної красуні, тож вони починають таємно зустрічатись, проте їхня закоханість вже очевидна всім. Через цей факт суспільство їх засуджує. Своїми почуттями Міагулі та Бешкен намагаються протистояти існуючим порядкам, але там, де втрачається воля, де живуть у брехні, де страждають усі, важко перемогти. Чоловік і жінка стоять перед вибором, але, незважаючи на наслідки, ніхто з них не зраджує своїм особистим принципам.

Згідно з легендою, батько Міагулі вирішує вбити Бешкена. Але природа встигає зробити це першою і Бешкен гине на полюванні. Кажуть, він провалився під лід і потонув у річці «Енгурі».Коли Дарина (дружина Бешкена) дізнається про все, вона вирішує повторити долю свого чоловіка і теж стрибає у річку.

Після цієї трагедії Міагулі щодня ходить річкою, де вони з Бешкеном зустрічалися. Батько Міагулі побудував велику вежу не далеко від річки, він вирішив обрати відлюдницьке життя зі своєю донькою. Міагулі кожного дня приносила свіжий хліб та лишала його біля води, саме там, де загинув коханий.

Початок вистави – о 19:00 год. Більше деталей можна знайти тут.