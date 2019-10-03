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Доба на Донбасі: поранено одного військового

Соломія Головіна

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Минулої доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Крім того, противник тричі здійснив обстріли з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 13 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
тричі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з підвісом для скидання гранатометних пострілів; двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Миколаївки – з автоматичного гранатомета; неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Новогригорівки – з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Верхньоторецького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 17 обстрілів позицій Об’єднаних сил: неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомета; двічі поблизу Катеринівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; чотири рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі неподалік Золотого – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новгородського – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета; неподалік Троїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Кряківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Хутора Вільного – з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

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