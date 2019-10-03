Для організації, яка годуватиме безхатьків невикористаною їжею з ресторанів, виділять приміщення

У Львові громадській організації «Тарілка», яка забирає від закладів харчування й супермаркетів невикористану їжу і віддає безхатькам та малозабезпеченим людям, місто надасть приміщення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Схожа організація є в Німеччині, яка збирає невикористану їжу від закладів харчування, які б її викинули, і роздає потребуючим. Ми співпрацюємо із закладами, від яких забираємо продукти, термін придатності яких завершується, щоб віддавати безхатькам і усім потребуючим. Ми будемо їжу видавати щоденно, залучаємо волонтерів. Після 5 днів роботи до нас долучились декілька закладів. Зараз це готель «Леополіс», «Рукавичка», «Кумпель» тощо. Будемо об’єднуватися з «Мальтійською службою», з «Оселею». Але для діяльності нам потрібне приміщення у центральній частині міста, щоб зберігати і видавати продукти», – зазначив Ростислав Косюра, засновник ГО «Тарілка».

Відтак, міський голова Львова Андрій Садовий під час апаратної наради доручив знайти відповідне приміщення для цієї благодійної ініціативи.