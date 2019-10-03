«Ауді» влетіла в огорожу та перевернулася: загинув 20-річний водій з Бродівщини

У селі Корсів Бродівського району 20-річний водій «Ауді» водій влетів у огорожу та перевернувся. Парубок загинув на місці події, троє пасажирів автівки – госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 2 жовтня близько 21:30 год. Керуючи автомобілем «Ауді 80», хлопець не справився з керуванням, в’їхав в огорожу, після чого перевернувся. Внаслідок ДТП водій загинув на місці події.

Троє пасажирів автомобіля з травмами різного ступеню тяжкості доставлені до Бродівської ЦРЛ. Причини та обставини події встановлюються.