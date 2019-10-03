Академія сухопутних військ – серед призерів чемпіонату ЗСУ з воєнізованого кросу

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відбувся чемпіонат Збройних Сил України серед вищих військових навчальних закладів з воєнізованого кросу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Участь першості взяли збірні команди з восьми вищих військових навчальних закладів України. До кожної входили по 10 представників. Цьогоріч вперше до їхнього складу команд увійшли й військовослужбовці-жінки.

«За умовами змагань, учасники повинні подолати дистанцію бігу, що складає три кілометри по пересіченій місцевості. Також їм необхідно уразити мішені з автомата Калашникова АК-74 та метнути дві навчальні гранати на дальність: для чоловіків – 35 метрів, для жінок – 15 метрів. У разі невиконання цих умов додається штрафний час. Всі учасники змагань перебувають в однакових умовах і виконують нормативи у військових польових одностроях, зі зброю та спорядженням», – розповідають в Академії сухопутних військ.

За результатами першості, перемогу святкувала збірна команда Харківського національного університету Повітряних Сил, друге та третє місця посіли збірні команди Національної академії сухопутних військ, що у Львові, та Військова академія (м. Одеса).





Крім цього, в особистому заліку серед жінок найкращий результат продемонструвала курсантка Національної академії сухопутних військ Марія Білинська, яка зі значним відривом випередила всіх своїх суперниць.

Фото: Академія сухопутних військ