У ветеринарному університеті презентують нову кафедру

У Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького відкрито кафедру реабілітації та здоров’я людини. Її презентація відбудеться у четвер, 3 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛНУВМБТ.

На новій кафедрі навчають студентів для здобуття вищої медичної освіти за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», яка тільки недавно зареєстрована в Україні. Вона включає реабілітаційне лікування людей, спрямоване на відновлення рухових здатностей та інших функцій організму після важких захворювань і травм.

Така нова спеціальність є надзвичайно затребувана в Україні, особливо зараз, коли внаслідок військових травм збільшується потреба у фахових спеціалістах з фізичної терапії, які повинні обслуговувати реабілітаційні центри і відповідні відділення в медичних установах.

Кафедра має договори про співпрацю з багатьма медичними клінічними установами та медичними асоціаціями Львівської області, де студенти можуть проходити практику та в майбутньому працевлаштовуватись. Зокрема з Державною реабілітаційною установою «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина» та його філією в Великому Любені, з Міжнародним центром корекції постави «Академія Грації», Регіональним відділенням медичної асоціації апітерапевтів та іншими клінічними базами.

Презентація кафедри реабілітації та здоров’я людини розпочнеться об 14-й годині у спорткомплексі ветеринарного університету (академмістечко, Пекарська, 50).