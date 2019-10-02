У Стрию «Фольксваген Пассат» насмерть збив 36-річну жінку, котра перебігала дорогу поза переходом

Вчора, 1 січня, близько 22:23 год. в м. Стрий на вул. Дрогобицькій, біля АЗС «ОККО», автомобіль «Фольксваген Пассат» збив жінку, котра переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, 47-річний водій автомобіля «Фольксваген Пассат», здійснив наїзд на 36-річну жінку, яка перебігала проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП пішохід загинула на місці ДТП до приїзду швидкої медичної допомоги.

Обставини події встановлюються.