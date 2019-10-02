У Стрию 25-річний хлопець під час утеплення фасаду на висоті 8 поверху отримав травму та втратив свідомість

Вчора, 1 жовтня, у Стрию рятувальники допомогли хлопцю, який під час виконання робіт з утеплення фасаду отримав травму та втратив свідомість. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

Так, о 11:37 у Стрию на вул. 50-річчя УПА, 3 під час утеплення фасаду між 8 і 9 поверхом дев’ятиповерхового житлового будинку, внаслідок обвалення будівельної конструкції з даху, отримав травму та втратив свідомість 25-річний хлопець.

Рятувальники 8 ДПРЧ м. Стрий за допомогою автодрабини зняли потерпілого та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Фото та відео: ДСНС