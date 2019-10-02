ОСТАННІ НОВИНИ

У Стрию 25-річний хлопець під час утеплення фасаду на висоті 8 поверху отримав травму та втратив свідомість

Вероніка Рой

|

Вчора, 1 жовтня, у Стрию рятувальники допомогли хлопцю, який під час виконання робіт з утеплення фасаду отримав травму та втратив свідомість. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

Так, о 11:37  у Стрию на вул. 50-річчя УПА, 3 під час утеплення фасаду між 8 і 9 поверхом дев’ятиповерхового житлового будинку, внаслідок обвалення будівельної конструкції з даху, отримав травму та втратив свідомість 25-річний хлопець.

Рятувальники 8 ДПРЧ м. Стрий за допомогою автодрабини зняли потерпілого та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Фото та відео: ДСНС

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...