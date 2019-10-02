У пологовому відділенні на Раппопорта зробили ремонт та оновили обладнання

У пологовому відділенні КНП «3-я міська клінічна лікарня м. Львова», що на вул. Рапопорта, відремонтували три післяпологових палати спільного перебування матері і дитини, післяопераційну палату та блок інтенсивної терапії новонароджених. Також закупили низку обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«За останні 5 років на придбання сучасного медичного обладнання для цього пологового відділення на вул. Раппопорта було інвестовано 8,1 млн грн, з яких 7,8 млн грн – бюджетні кошти, та понад 200 тис. грн – позабюджетні. Ремонтів за цей час виконано на загальну суму 3,1 млн грн, з яких 1,5 млн грн – бюджетні кошти, 1,6 млн грн – позабюджетні», – розповів Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я ЛМР.

Так, під час планового закриття у червні-липні цього року в пологовому відділенні на вул. Раппопорта проведено низку ремонтних робіт. Зокрема, відремонтовано коридор 1-го поверху відділення на суму 430 тис. грн, та замінено двері горища на протипожежні на суму 14,4 тис. грн. За позабюджетні кошти відремонтовано три післяпологових палати спільного перебування матері і дитини, післяопераційну палату, блок інтенсивної терапії новонароджених на загальну суму 200 тис. грн.

Завдяки реалізації проекту громадського бюджету «Дай немовляті шанс на повноцінне життя», придбано обладнання на загальну суму понад 2,8 млн грн. А це:

— апарат дихальний дитячий – 679,9 тис. грн.

— пульсоксиметр – 56,9 тис. грн.

— монітор пацієнта – 197,5 тис. грн.

— три лампи для фототерапії – 530,2 тис. грн.

— два повітряні компресори модель – 185,7 тис. грн.

— три двошприцеві насоси – 201,2 тис. грн.

— аспіратор вакуумний медичний – 51,5 тис. грн.

— дихальний реаніматор новонароджених (з компресором) – 159,4 тис. грн.

— інфрачервоний обігрівач для новонароджених – 383 тис. грн.

— три обігрівачі для новонароджених – 406 тис. грн.

Також, в рамках реалізації малого проекту громадського бюджету, придбано транскутанний білірубінометр, вартістю 298,8 тис. грн.

«Пологове відділення отримало всі сучасні можливості надання допомоги новонародженим дітям, включаючи недоношених дітей, які є найбільш вразливими. Це дозволяє надавати найякіснішу допомогу таким дітям, зберігши їхнє здоров’я на етапі пологового стаціонару. Це надзвичайно важливо для розвитку і життя таких дітей. А тепер ще й з’явилась можливість проводити фототерапію діткам, не відлучаючи їх від мам, продовжуючи постійно їх грудне вигодовування», – зауважила Марія Кісельова, лікарка-неонатологиня.

У пологовому відділенні на вул. Раппопорта, які і в міському клінічному пологовому будинку № 1, народжують як мешканки міста Львова, так і інших районів та міст Львівської області. За останні 5 з половиною років – тобто з 2015 до пешої половини 2019 років, в пологовому відділенні на вул. Раппопорта народилося понад 17 тисяч дітей.

Фото: ЛМР